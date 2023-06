Naufragio in Grecia | non ci sono nuovi superstiti Tutti gli aggiornamenti

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ventiquattr'ore dopo, non cinovità sul numero di morti e dineldel barcone che trasportava migranti al largo del Peloponneso, in, affondato nella notte fra martedì e mercoledì: rimangono 78 i cadaveri ritrovati e 104 le persone messe in salvo. A testimonianza della difficoltà dei soccorsi in mare, ma più in generale del clima di incertezza che permane attorno alla tragedia: innanzitutto sul numero di migranti presenti sull'imbarcazione, con le stime che vanno dalle 400 fino alle 750 persone e la possibilità che ci siano un centinaio di bambini nella stiva. A complicare infatti le operazioni di soccorso nonché i tentativi di ricostruzione dell'accaduto, è il sommarsi di diversi fattori avversi: la velocità con cui sarebbe affondata l'imbarcazione – in meno di 15 minuti, secondo alcune ...

Naufragio Grecia: continuano le ricerche per trovare i dispersi

