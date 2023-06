Naufragio in Grecia | i superstiti | “Molte donne e bambini stavano dormendo nella stiva quando il barcone è affondato”

Almeno 80 persone che cercavano di raggiungere l'Europa sono morte a seguito di unal largo delle coste della. Altre centinaia di persone risultano disperse. "Siamo di fronte a una tragedia di dimensioni inimmaginabili, che oltretutto era totalmente evitabile. ...Ilal largo del Peloponneso , in, si è verificato nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 giugno a circa 70 chilometri a sud ovest di Pylos . Il peschereccio 'Adriana' sarebbe ...Leggi anchedell'umanità in, tutti sapevano e nessuno ha fatto niente: quei cento bimbi stipati nella stivamigranti, i sopravvissuti: 'Cento bambini bloccati nella ...

Strage di bambini nel naufragio in Grecia, '600 morti'. Oggi la riunione dell'Ue - Mondo Agenzia ANSA

Dopo il drammatico naufragio di migranti in Grecia avvenuto il 14 giugno, 78 vittime accertate e 105 sopravvissuti, si teme una strage di vittime in fondo al mare. Arrestati nove presunti scafisti ...