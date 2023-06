Naufragio Grecia | Guardia costiera conferma tentato salvataggio

(Di venerdì 16 giugno 2023) "Circa tre ore prima dell'affondamento della nave A/C, la motovedettaL. S. - EL. AKT. si è avvicinata e ha calato una piccola corda sull'A/C per accertarsi delle condizioni della nave e dei ...

E' questo il comunicato della Guardia costiera ellenica, riportato dall'emittente greca Ert, a proposito delle ore precedenti aldel peschereccio a largo di Pylos. . 16 giugno 2023in, prosegue senza successo la ricerca dei migranti dispersi. Boom di arrivi dal Mediterraneo centrale: +158% rispetto al 2022 Non hanno avuto successo le operazioni di ricerca e ...Lo hanno ribadito oggi con forza le Nazioni Unite reagendo al tragicodi migranti al largo della, "il peggiore da diversi anni" In un comunicato congiunto, pubblicato oggi a Ginevra, ...

Strage di bambini nel naufragio in Grecia, '600 morti' - Mondo Agenzia ANSA

Lo abbiamo raccontato qui: "Naufragio Grecia, non basta il cordoglio per le vittime: servono corridoi umanitari". «Secondo le dichiarazioni delle persone che si trovavano a bordo, il numero dei ..."Circa tre ore prima dell'affondamento della nave A/C, la motovedetta costiera L.S.-EL.AKT. si è avvicinata e ha calato una piccola corda sull'A/C per accertarsi delle condizioni della nave e dei suoi ...