Naufragio di Pilo | i corpi delle vittime ammassati in un container

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un enormefrigo, le bare che fanno su e giù per l'obitorio. Eccoli lì, i morti deldi. Sono conservati sotto il sole del cimitero del Pireo i 78dei migranti deceduti mercoledì notte mentre la barca Adriana affondava al largo della Grecia, in uno dei più grandi disastri del Mediterraneo. Non ci sono sacchi neri ad avvolgerli, solo i cadaveri nella cella refrigerata. Loro sono leritrovate della tragedia, ma ci sarebbero più di 500 persone affondate insieme all'imbarcazione. I necrofori per tutto il giorno hanno trasportato i loro cadaveri su e giù, hanno aperto il camion refrigerato, caricandoli su bare semplici di legno nero, per portarli dal medico legale per l'identificazione. "Sono uomini e molti sono giovanissimi", spiega il medico legale.