Nato | Stoltenberg | “A luglio nuovo Consiglio Nato-Ucraina | Kiev pari ad alleati”

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – L’Alleanza atlantica si prepara a inaugurare un” in cui tutti i Paesisi riuniranno “in modotario e sullo stesso piano con l’per discutere delle questioni di reciproco interesse”, ha reso noto il Segretario generale della, Jensa Bruxelles. Il primo incontro si dovrebbe tenere a Vilnius (a margine del verticedi, ndr) con il Presidente ucraino, Volodymir Zelensky, ha aggiunto. “La– ha anticipato– rivede i suoi piani regionali per la prima volta dalla fine ...

... ha reso noto il Segretario generale della, Jensa Bruxelles. Il primo incontro si dovrebbe tenere a Vilnius (a margine del verticedi luglio, ndr) con il Presidente ucraino, ...Lo ha dichiarato il segretario generale dellaJensdopo la ministeriale difesa.Ad affermarlo il segretario generale della, Jens, dopo la ministeriale della Difesa della

Stoltenberg: "A luglio nuovo Consiglio Nato-Ucraina, Kiev pari ad alleati" Adnkronos

(Adnkronos) – L’Alleanza atlantica si prepara a inaugurare un nuovo “Consiglio Nato Ucraina” in cui tutti i Paesi alleati si riuniranno “in modo paritario e sullo stesso piano con l’Ucraina per discut ...(Adnkronos) - L'Alleanza atlantica si prepara a inaugurare un nuovo "Consiglio Nato Ucraina" in cui tutti i Paesi alleati si riuniranno "in modo paritario e sullo stesso piano con l'Ucraina per discut ...