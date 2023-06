(Di venerdì 16 giugno 2023) Al via i primi bandi di Diana, l'acceleratore di impresedell'anza atlantica. Si cercano progetti in campo energetico, di sicurezza informatica e sorveglianza. Ai vincitori un primo ticket da 100mila euro

... tanto personale quanto universale, checon l'opening di inaugurazione del 30 giugno nella sede romana della Dorothy Circus Gallery. Millo Millo, portrait. Courtesy of the Artista ...... che dal 2018 lavora a Berlino, definisce il proprio lavoro come "strumento coraleper ... ho potuto osservare chiaramente il momento in cui nella mente del visitatore sia valutare le ...a Taranto nel '68, gioca a pallavolo a livello amatoriale e nel 1998 diventa arbitro Fipav. ... Adesso nella grande famiglia della Prisma Tarantouna nuova avventura.

Nato, inizia la caccia alle startup più innovative WIRED Italia

La NATO inizierà oggi la più grande esercitazione di dispiegamento di forze aeree in Europa nella storia dell’alleanza, in una dimostrazione di unità verso i partner e le potenziali minacce come la Ru ...