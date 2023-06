Nations League Spagna-Italia De La Fuente | “Orgolioso Abbiamo giocato una partita di alto livello”

Commenta per primo Gianluigi Donnarumma è a dir poco amaro dopo la sconfitta dell'Italia contro la Spagna in. 'È stata una partita dalle due facce, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo - l'analisi dell'ex Milan - . Siamo arrabbiati anche se i loro gol nascono da un po' di sfortuna. La ...ENSCHEDE (Olanda) - Per Leonardo Bonucci , nella gara dicontro la Spagna , l' Italia " Non è partita malissimo. Poi c'è stato l'errore da parte mia, un pallone che non arrivava mai e che nel contrasto è finita sui piedi di Pino che ha ...- - > Joselu, appena entrato, segna il secondo gol e porta la Spagna in finale della Uefa- Reuters . La Spagna è la seconda finalista della, grazie alla vittoria in extremis contro l'Italia. Allo stadio De Grolsch Veste di Enschede gli azzurri di Roberto ...

Gli Azzurri affronteranno l’Olanda nella finalina per il terzo posto Yeremi Pino e Joselu per la Spagna, Davide Frattesi per l’Italia. La seconda semifinale della Final Four di Nations League finisce ...L'Italia scenderà in campo questa sera alle 20.45 ad Enschede, in Olanda, contro la Spagna nella seconda semifinale di Nations League. In palio un posto in finale contro la Croazia, ...