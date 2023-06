Nate Libere | dopo “Mare Fuori” una serie in un carcere femminile

(Di venerdì 16 giugno 2023) ““, ovvero “” ma in un. Il successo senza precedenti dellaRai dei record “” ha fatto sì che la casa di produzione, Picomedia, si mettesse al lavoro per una nuovaambientata ancora in un istituto detentivo, “”. Tre protagoniste di “”: Maria Esposito, Clotilde Esposito e Clara SocciniIl punto di vista stavolta sarà tuttovisto che il nuovo progetto, appena annunciato dal produttore Roberto Sessa, è ambientato in un istituto penitenziario per sole donne. Una sorta di “Orange Is the New Black”, primo grande successo prodotto da Netflix, mixato a ...

Sulla scia del successo di Mare Fuori , il produttore Roberto Sessa, numero uno di Picomedia , annuncia una nuova serie TV.è il nuovo progetto in via di sviluppo, una fiction ambientata in un carcere femminile. Potrebbe essere una sorta di Orange Is The New Black in versione italiana. É da tempo che stiamo ...Il nuovo progetto si intitolae avrà al centro del racconto le detenute di un carcere femminile. Successivo Fiction & Soap Sei Sorelle anticipazioni venerdì 16 giugno 2023 Niccolo Maggesi ...Il titolo scelto. La serie sarà prodotta da Picomedia (la stessa casa di produzione che realizza Mare Fuori) e come recita il comunicato stampa diffuso "racconterà un mondo complesso e ...

Nate Libere: arriva la versione femminile di Mare Fuori Today.it

