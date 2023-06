Nascondeva la droga tra pan grattato e pesce marcio | beccato 69enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia – Aveva tentato di confondere i cani antinascondendo la cocaina in mezzo a panma i carabinieri lo hannocomunque: è successo ad Ischia dove i militari guidati dal capitano Laganà hanno arrestato undi ritorno dall terraferma che trasportava 8 grammi di cocaina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era appena sbarcato da un aliscafo arrivato da Napoli quando è incappato nei controlli dell’Arma predisposti ai porti per contrastare il traffico di stupefacenti, in aumento durante la stagione estiva. L’uomo, di Casamicciola Terme, aveva addosso laconfezionata in bustine di cellophane e nascosta in una confezione di pan, a sua volta inserita in una busta ...