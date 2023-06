Nasconde droga tra pangrattato e pesce marcio | scoperto 69enne nel Napoletano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Aveva nascosto lain una confezione di, a sua volta inserita in una busta contenenteavariato. Con questa “tecnica” undi Ischia avrebbe tentato di eludere i controlli dei Carabinieri al porto dell’isola verde. Ma grazie al fiuto dei canti antidel Nucleo cinofili di Sarno, l’uomo è stato fermato e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Durante la perquisizione è stato trovato anche l'occorrente per il confezionamento dellaed un bilancino di precisione. L'arrestato, al termine degli accertamenti, è stato condotto in carcere, ...Laera nascosta in una tasca del suo giubbotto.Pusher con la pancia piena diÈ proprio nel corso di un recente servizio preventivo che i militari della stazione carabinieri di Mestre notano un uomo che, alla loro vista,un piccolo ...

Tunisino consegna droga alla polizia ma ne nasconde altra - éTV ... èTV

Sui Monti Lattari i carabinieri hanno scoperto un bunker sotterraneo per coltivare la marijuana; il locale nascosto in un vecchio rudere abbandonato ...I Carabinieri la definiscono la "Giamaica italiana" perché si tratta di un'area, già nota, per caratteristiche geologiche, alla coltivazione della marijuana. I ...