... nel Quartier generale delle Nazioni Unite: lo fa sapere il Ministero agli Esteri di Delhi, in un comunicato che annuncia la visita ufficiale diin due Paesi, Stati Uniti ed Egitto, dal 20 al 25 ...In vista della visita di Stato del primo ministro indianoa Washington, l'amministrazione Biden sta facendo pressioni su Nuova Delhi affinché superi la propria burocrazia e porti avanti un accordo per decine di droni armati di fabbricazione ...Il primo ministro indianoha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a margine del vertice del G7 in Giappone a maggio. Era il loro primo incontro da quando la Russia ha ...

Narendra Modi guiderà la Giornata Mondiale dello Yoga dall' Onu ... Agenzia ANSA

Il prossimo 21 giugno il premier indiano Modi guiderà da New York le celebrazioni della Giornata mondiale dello yoga, nel Quartier generale delle Nazioni Unite: lo fa sapere il Ministero agli Esteri d ...L'India ha dichiarato che non intende invitare l'Ucraina al vertice del G20 dei paesi industrializzati e in via di sviluppo che si terrà a settembre.L'India ha dichiarato che non intende invitare l'Uc ...