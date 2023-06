Napoli | Walter Sabatini esalta l’arrivo di Rudi Garcia in panchina

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilha deciso di ripartire da, dopo l’addio con Luciano Spalletti. Il tecnico ex Roma è pronto ad una nuova avventura con l’obiettivo di riscattare l’ultima deludente esperienza all’Al Nassr. Continuano ad arrivare reazioni dopo l’annuncio del presidente De Laurentiis. ‘è un’ottima scelta. Merita una piazza importante come. Ha una grande qualità: riesce a navigare in mezzo alle situazioni complesse. A Roma fece un grande lavoro, mi stupì molto la sua seconda conferenza stampa, fatta già in italiano”. Sono le dichiarazioni diai microfoni di Radio Radio 1 Sport. Leggi anche BISSECK ALL'INTER Il nuovo difensore all'Inter: chi è Bisseck, il rinforzo per ...

