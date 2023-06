Intanto i "rumors" sudamericani accostano Lucumi al. Moro a 2 Il club, intanto, ha ...' in onore di un coro dei tifosi) e, per quel che riguarda la fascia destra,stringere per Uros ...Ilintanto ieri ha riscattato il Cholito Simeone dal Verona per 12 milioni e settimana ... Chelsea e Manchester United ma il prezzo non cambia: ADL150 milioni per privarsi della sua ...'Garcia ha già trovato un lavoro, e non un lavoro qualsiasi: ilha appena vinto il terzo scudetto della sua storia', e 'continuare a vincere, e ha quindi scelto il francese'. Il 'quindi' ...

Napoli vuole Gabri Veiga: colpo clamoroso, pronti trenta milioni napolipiu.com

Rudi Garcia è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ieri sera il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato il dopo Spalletti, allenatore con ...È Rudi Garcia il nuovo allenatore del Napoli come ha annunciato lo stesso club di Aurelio De Laurentiis. È stato proprio il produttore cinematografico a confermare sul suo profilo Twitter l’arrivo del ...