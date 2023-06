Napoli | Veiga il primo colpo per Garcia Affare da 40 milioni

..., così come Arda Guler, talento classe 2005 che può ricoprire il ruolo anche di esterno destro. Senza dimenticare un profilo ibrido, tra mediano e trequartista, un tutto fare come Gabri, ...Secondo quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilavrebbe una lunga lista di giocatori seguiti. Il numero uno della lista è Giorgio Scalvini, ... classe 2002, Gabri...... ilsi muove sul mercato dei calciatori. In uscita il difensore sudcoreano Kim è vicino al ...e il centrocampista olandese Koopmeiners dell'Atalanta (in alternativa allo spagnolo Gabridel ...

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia: la prima mossa è Gabri Veiga ilmattino.it

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Ora il club potrà pensare al mercato: ecco i 10 nomi per rinforzare i Campioni d'Italia ...Trovato l'accordo per Gabri Veiga, pilastro del centrocampo del Celta Vigo: le cifre e i dettagli delle pratiche ...