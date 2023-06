Napoli | trovato l’accordo per Gabri Veiga | le cifre

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 16 giugno 2023) A sorpresa, ma non troppo, Rudi Garcia è il nuovo allenatore del. La notizia dell’interessamento del club azzurro l’avevamo già data qualche giorno fa, ma adesso è ufficiale. Come spiega l’edizione odierna de Il Mattino, la società vuole fare le cose per bene e per rendergli omaggio vuole accelerare le pratiche per. L'articolo