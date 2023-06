Napoli | per inizio della prossima settimana la presentazione di Rudi Garcia | scelta un luogo suggestivo

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Con un colpo di teatro, ilha annunciato l’allenatorestagione che prenderà il posto di Luciano Spalletti.avrà l’arduo compito di non far rimpiangere il tecnico di Certaldo con un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Nel mentre, Aurelio De Laurentiis sta organizzando ladel nuovo tecnico. Secondo indiscrezioni rese note da Sky Sport, nelle parole del collega Francesco Modugno, l’allenatore transalpino verrà presentato nella giornata di lunedì nel salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte, conche trascorrerà il weekend a Roma con la famiglia per raggiungere il capocampano. Una mossa sfarzosa per il ritorno al grande calcio di...