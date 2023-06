Napoli | il primo acquisto di ADL per Rudi Garcia è stato Giovanni Simeone | cifre del contratto e ingaggio

...della riforma immaginata dalla maggioranza ("Spiace che non abbia potuto assistere al...al fondatore di Fi e pubblicato dal Corriere della sera mentre l'allora premier presiedeva il G7 di...Commenta perRudi Garcia, nuovo tecnico del, aveva smesso di allenare, anche se non l'aveva detto a nessuno. Quando accetti l'Al - Nassr, dove un giorno viene catapultato Cristiano Ronaldo e dieci ...Commenta perIl nuovo allenatore delè un uomo di spirito. Nella sua precedente esperienza in serie A il tecnico francese 59enne che ha già guidato in Italia, alla Roma, dal 2013 al 2016, esibendosi ...

Napoli, primo colpo di mercato: riscattato Simeone Virgilio Sport

Aurelio De Laurentiis ha scelto il francese Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. Ne ha parlato il Corriere dello Sport.