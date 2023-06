Napoli | Graziani su Rudi Garcia | “É un tecnico che mi è sempre piaciuto”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Da poco meno di una settimana si è ufficialmente concluso il campionato di Serie A 2022-23, grazie allo spareggio salvezza tra lo Spezia di Leonardo Semplici e l’Hellas Verona guidato invece da Marco Zaffaroni, alla sua prima esperienza assoluta nel massimo campionato. Una sfida davvero molto emozionante, che ha visto prevalere per 3-1 la formazione scaligera, contraddistinta dalla splendida doppietta siglata dall’attaccante belga Cyril Ngonge. EsultanzaMa adesso, è giunto il momento di pensare al futuro e soprattutto alla prossima regular season che si preannuncia a dir poco avvincente, con ildel neo-chiamato nella non semplice impresa, di difendere lo scudetto conquistato dopo ben 33 anni, e precisamente da quando tra le fila azzurre militavano calciatori del ...

Ciccio Graziani ha parlato della scelta del nuovo allenatore del Napoli soffermandosi anche sulla strategia di mercato del club azzurro.“Garcia sa di calcio”. Ciccio Graziani è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Rudi Garcia è un ...