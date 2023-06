Napoli già sogna | la compagna di un obiettivo di mercato è una tennista e ha un corpo pazzesco Foto

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 16 giugno 2023)con il nuovo arrivo: ladi undiha un, lalascia estasiati i tifosi In casac’è ancora grande entusiasmo per la vittoria dello scudetto, una città in estasi. Il club partenopeo è tornato in vetta in Italia dopo anni di secondi posti e l’accoppiata Spalletti-Giuntoli ha portato la società di De Laurentiis sempre più in alto. Ora il club azzurro, nuovo campione d’Italia in carica, lavorerà sul calcioe dovrà difendersi dagli assalti per i suoi big. Kvaratskhelia e Osimhen sono gli uomini più richiesti sulmentre ilnon può nulla invece riguardo la situazione del coreano Kim. Il giocatore, dopo solo ...