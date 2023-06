Napoli | capitolo difesa | Rudi Garcia suggerisce il primo colpo di mercato

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il mese di giugno avanza e ilestivo è ormai alle porte con le società che stanno scaldando i motori. Su tutte ilche, nominatocome nuovo allenatore, ora starebbe pensando ai possibili colpi da innestare nell’organico. Una campagna acquisti che, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già unobiettivo indicato proprio dal neo tecnico. L’ex mister dell’Al-Nassr avrebbe già suggerito alla dirigenza partenopea un profilo specifico adatto a rinforzare laazzurra.sceglie Danso come post Kim Selezionato il nuovo tecnico, ora ilpuò riversarsi sulper ...

... il Comicon si prepara alla sua versione settentrionale: a ospitare il secondodella ... un'operazione ambiziosa, che punta a trasformare la kermesse, storicamente legata alla città die ...... l'iter giudiziario che vede alla sbarra uno dei presunti assassini si arricchisce di un nuovo. La Quarta sezione della Corte d'assise d'appello di, chiamata al terzo pronunciamento ...È unaimportante visto che Aurelio De Laurentiis non ha fatto mistero di voler disputare ...il Bilbao nei quarti di finale e il Salisburgo in semifinale grazie a un gol di Rolando (ex) ...

La prima edizione di Comicon Bergamo Artribune

Il giornalista Enrico Varriale esprime su Twitter il suo parere sulla scelta di Aurelio De Laurentiis di nominare Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. “Stavolta optando ...Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l'entourage del giocatore e il presidente azzurro: si parlerà sia delle condizioni di un possibile rinnovo (l'attuale contratto scadrà nel 2025) che ...