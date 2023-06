Myrta Merlino lascia L’Aria che Tira | il commosso messaggio di addio in diretta VIDEO

(Di venerdì 16 giugno 2023) “Da dove comincio? Dodici anni insieme, le vite si intrecciano, cambia il mondo, noi cambiamo. Dodici anni di lavoro ma questo non è mai solo lavoro, duecento puntate l’anno, due ore e mezza tutti i giorni, abbiamo passato una vita insieme. Arriva oggi, un momento di grande commozione, oggi per me è l’ultima puntata deche”, con queste paroleha comunicato ai telespettatori il suoa La7. Grazie a tutti, è stato un viaggio incredibile. ??????#lariachehttps://t.co/gHGXigNE29 pic.twitter.com/5rJ5Gda2jr —(@) June 16, 2023 Voci di telemercato, anche polemiche, ora l’ufficialità: “E’ stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, l’impegno a guardare oltre ...

