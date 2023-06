Myrta Merlino lascia La7

(Di venerdì 16 giugno 2023)E seannunciasse tra poco cheLa7? Vi avevamo anticipato su Twitter il clamoroso addio e così è stato. Qualche minuto faha annunciato chel’emittente terzopolista che la ospita da oltre 10 anni. Al termine dell’ultima puntata stagionale de L’Aria che Tira, la giornalista ha comunicato in maniera inaspettata la sua decisione in diretta. Queste le sue parole: “E’ adesso? Da dove comincio adesso? 12 anni lunghi, importanti nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo, caspita se cambiamo. 12 anni di lavoro ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l’anno, 2 ore e mezza tutti i giorni, praticamente abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi. Un momento ...

Da https://www.tvblog.itfoto di bacco La voce circolava ormai da un po'. Che il tempo dia La7 fosse ormai agli sgoccioli si era capito. L'impegno quotidiano a L'aria che tira, in essere ormai da ...lascia La7 per una nuova avventura in tv. La conduttrice storica della rete di Urbano Cairo chiude la sua esperienza a L'Aria Che tira e probabilmente, secondo alcune indiscrezioni ...... specie per gli avversari, il silenzio sia un atto di rispetto': lo ha detto Fausto Bertinotti parlando di Silvio Berlusconi in collegamento cona L'Aria che tira su La7. L'ex ...

L'estate è arrivata e con lei anche numerose novità in ambito televisivo: come non accadeva da tempo, infatti, in questo mese di giugno stiamo assistendo a parecchi addii da parte di conduttori e cond ...Quindi, oggi...: i commenti alla riforma della giustizia, l'addio di Myrta Merlino e la visita di Elon Musk a Roma ...