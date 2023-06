Myrta Merlino | l’addio a L’aria che tira | «12 anni insieme | ci rivedremo prestissimo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dopo 12saluta La7. Ad annunciarlo è stata la giornalista stessa al termine dell’ultima puntata del suo programma,che. «E adesso? Da dove comincio adesso? 12, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo e caspita se cambiamo! Dodicidi lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l’anno, due ore e mezza tutti i giorni. Praticamente abbiamo passato la vita», ha esordito nel suo saluto ai telespettatori del programma. E poi arriva oggi: un momento di grande grande commozione. E poi l’annuncio: «Oggi per me è l’ultima puntata deche. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a ...