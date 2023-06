Per tutta lavita, si è dato da fare per tutti: ha suonato l'organo in chiesa e anche per i ... io avevo quindici anni; ho ascoltato, alla radio, la dichiarazione di" io, allora, ...Tra i cimeli che ricordavano lastraordinaria attività cinematografica e soprattutto Laurel e Hardy, notai una grande foto di Benitocon dedica in inglese "all'amico Hal Roach". Chiesi ...espresse laconcezione dell'arbitrario eclettico nella seguente frase: 'Ci permettiamo il lusso di essere aristocratici e democratici, conservatori e progressisti, reazionari e ...

Mussolini e la sua passione segreta per Stanlio e Ollio Globalist.it

Il duce era un patito dei due comici e si faceva proiettare a villa Torlonia i film. Divenne amico del produttore Hal Roach che in un incontro a Roma gli disse: "Non ti alleare con Hitler..."