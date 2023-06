Musica | i festival estivi più importanti dell’estate 2023

(Di venerdì 16 giugno 2023): isono eventi particolari che tutti aspettano, basti vedere la prevendita dei biglietti (anche un anno prima), il sold out è assicurato in pochissimo tempo. L’ Italia, non fa eccezione e sopratutto negli ultimi tempi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Quali sono i migliorili? Tomorrowland– Anversa Tomorrowland, ildedicato alladance che richiama ogni anno artisti e DJ di fama internazionale. Agevolmente raggiungibile dall’aeroporto di Bruxelles. Ilsi tiene dal 21 al 30 luglio. L’evento, organizzato dalla ID&T, dal 2005 ha luogo nel vasto Parco de Schorre, vicino alla cittadina di Boom. Ilha avuto una popolarità sempre più ...

... quello deldi Sanremo Amadeus l'ha cercata 'Amadeus e non solo lui: tutti i direttori ... Preferisco i palchi dei concerti: quando salgo sul palco e lacomincia per me tutto torna. Lì ...... diretto dalle maestre Anna Mindotti e Laura Giavon, il cui repertorio va dallapopolare ... arriva ilVento d'Estate Ecco 'Terre Tagliamento', 4 itinerari alla scoperta del piccolo, ......la Romagna e i suoi cittadini ha dichiarato il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi Non permetteremo che tutto questo porti via anche la voglia die di questo...

Tim Summer Hits 2023, la scaletta e i cantanti delle tre serate Sky Tg24

Il festival, che si svolgerà da venerdì 16 a domenica 18 giugno, vedrà come ogni anno un susseguirsi di spettacoli, momenti di intrattenimento, concerti musicali, degustazioni e appuntamenti artistici ...Dopo Rimini, è tutto pronto per la seconda data del Tezenis Summer Festival 2023 a Messina. L'appuntamento è venerdì 16 giugno presso Piazza Duomo di Messina, a partire dalle ore 20.00. Una line-up in ...