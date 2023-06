Muore annegato trascinato dalla corrente il custode di un lido | aveva provato a recuperare lettini e ombrelloni

Il maltempo di queste ore non è stato clemente e purtroppo si registra anche un morto . Dopo le ricerche della Capitaneria di porto durate diverse ore, è stato ritrovato il cadavere di un custode di ...Il maltempo che si è abbattuto su Bari, con un'allerta arancione per tutta la giornata , ha fatto una vittima. Il custode del lido Cala d'oro in sul lungomare Cristoforo Colmbo a Santo Spirito è stato ...La luna di miele si trasforma in tragedia: lo sposoalla Hawaii, lei viene derubata e non può tornare a casa Alena Seredova, l'addio al nubilato a Napoli: nel weekend le nozze con ...

Maltempo a Bari, muore annegato il custode del lido Cala d'oro: aveva 62 anni. L'ipotesi: travolto da un'onda… La Repubblica

