Movimento 5 Stelle | nasce la comunità giovanile | un laboratorio per gli under 36

(Di venerdì 16 giugno 2023) Per il momento è solo un. Un’officina, come viene definita dallo stesso. Ma in autunno sarà qualcosa di più, una vera e propriapentastellata, che servirà anche ad aumentare il radicamento nei territori. L’appuntamento di oggi a Roma, dal titolo ‘Network giovani, officina del futuro’, sarà l’occasione per dare l’avvio a una fase embrionale di questa nuova organizzazione. Una data non casuale quella scelta per il primo appuntamento: arriva proprio il giorno prima della manifestazione di sabato 17 giugno dallo slogan #BastaVitePrecarie. Un tema, quello della precarietà e del lavoro, di certo caro ai più giovani, che si ritroveranno anche loro a sfilare per le strade di Roma contro il decreto Lavoro approvato dal governo il primo ...

"Un clima di canonizzazione surreale per Berlusconi". E' la fotografia del presidente delCinqueGiuseppe Conte che sottolinea come con la scomparsa del leader azzurro ci si sia mossi tra "iniziative celebrative del governo, programmazione tv a reti unificate e sospensione ...Pensioni , a sorpresa dall'opposizione arriva un assist per la riforma : come confermato da Davide Aiello , deputato del, durante il suo intervento in aula nel corso della discussione generale sulle mozioni per le pensioni minime, dai pentastellati è arrivata una mozione per chiedere al governo di " ...'Un clima di canonizzazione surreale per Silvio Berlusconi '. E' la fotografia del presidente delGiuseppe Conte che sottolinea come con la scomparsa del leader azzurro ci si sia mossi tra 'iniziative celebrative del governo, programmazione tv a reti unificate e sospensione ...

Sondaggi politici, Forza Italia vola dopo la morte di Berlusconi e raggiunge il Movimento 5 Stelle Fanpage.it

Domani in Piazza Risorgimento il dibattito con l’attivista del Movimento in difesa dell’ambiente AVEZZANO-TAGLIACOZZO Dal 12 al 18 giugno 2023 Continuano i talk della VII edizione di Cinema e Ambiente ...Pensioni, sorpresa per il governo Meloni: il Movimento 5 Stelle è favorevole alla riforma, in particolare sull'aumento delle pensioni minime fino a 1.000 euro.