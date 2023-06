Motomondiale | Gp Germania | nelle libere Zarco primo davanti Marquez | Bagnaia ottavo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Si è chiusa la prima sessione di provedel Gp di, con pista leggermente bagnata. Chiude alposto, con il tempo di 1:20.702, secondoe terzo Espargarò.posto per Pecco, Bezzecchi agguanta il decimo posto all'ultimo tentativo. Seconda sessione prevista alle ore 15 ma c'è allerta pioggia. I primi dieci: 1 J.2 M.3 A.Espargarò 4 A.5 J.Martin 6 F.Quartararo 7 B.Binder 8. F.9 F.Di Giannantonio 10 M. Bezzecchi

I RISULTATI DEL WEEKEND A stretto giro di giostra dopo il GP d'Italia tocca allaospitare il carrozzone del. Il settimo appuntamento dell'anno è sulla pista del Sachsenring, dove Francesco Bagnaia con la sua Ducati cercherò di arginare il favorito d'obbligo, ...Appuntamento da non perdere con la MotoGP. Siamo ormai giunti allo storico circuito del Sachsenring , che rappresenta la settima tappa del. Oggi il Gran Premio di2023 inizierà con le prove libere e darà il via al weekend della gara. Dopo il Gran Premio del Mugello e prima della gara d Assen (e della successiva ...01:30- Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di MotoGP e bentrovati con ...cronaca in diretta della prima e della seconda sessione di prove del Gran Premio di...

MotoGP, GP Germania (Sachsenring) 2023: le prove libere in diretta LIVE Sky Sport

Johann Zarco si conferma velocissimo su questa pista: è primo, davanti a Marc Marquez e Aleix Espargaro. Italiani: Francesco Bagnaia ottavo, Fabio Di Giannantonio nono, Marco Bezzecchi decimo, Luca Ma ...Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Si è chiusa la prima sessione di prove libere del Gp di Germania, con pista leggermente bagnata. Chiude al primo posto Zarco, con il tempo di 1:20.702, secondo Marquez e te ...