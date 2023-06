MotoGP | orari qualifiche 17 giugno | programma GP Germania 2023 | tv streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Messe in archivio le prove libere di oggi, è già tempo di pensare alla giornata di domani del fine settimana del Gran Premio di, settimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato del Sachsenring, infatti, saranno i cronometri a farla da padrone, con ledelle tre classi che andranno a comporre le griglie di partenza delle gare di domenica. Dopo le prove libere 3 di Moto3 e Moto2, e le prove libere della, si passerà alle. Si inizierà con la classe regina alle ore 10.50, che andrà a comporre lo schieramento di partenza in vista della Sprint Race delle ore 15.00. Ledella Moto3 andranno in scena alle ore 12.50, mentre quelle della classe mediana prenderanno il via alle ore 13.45. La Sprint Race sarà ovviamente il piatto forte del ...