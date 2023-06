MotoGP | Marco Bezzecchi | “Giornata positiva ma mi manca ancora qualcosa | al Mugello ero più a mio agio”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si chiude nel migliore dei modi peril venerdì del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring, infatti, il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha concluso in vetta la seconda sessione di prove libere, andando a fissare il limite dellaanche nella classifica combinata dei tempi. In questo modo domani il pilota romagnolo potrà direttamente concentrarsi sulla Q2, andando a caccia della pole position, lasciando agli altri la bagarre della Q1 che scatterà alle ore 10.50. Dopo una prima sessione di prove libere nella quale il “Bezz” ha cercato il giusto feeling con la propria moto, su un tracciato decisamente complicato, nel corso del pomeriggio ha saputo cambiare marcia, andando a fissare un 1:20.271 che lo mette in vetta ...