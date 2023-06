MotoGP | Marc Marquez al Sachsenring si insinuerà nel monologo Ducati?

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si entra nel pieno del Motomondiale 2023: dopo una pausa di tre settimane, siamo all’interno di un trittico di tre gare di fila che comprende Mugello,e Assen, su tre circuiti che rappresentano la storia e la tradizione dellae che danno risposte ulteriori sui valori mostrati in apertura di questa stagione.che arriva con dei numeri impressionanti all’appuntamento tedesco: fra i costruttoriprimeggia con 218 punti contro i 111 di KTM, Pramac, Mooney VR46 eufficiale occupano tre delle prime quattro posizioni nella graduatoria dei team. Su sei gare sono arrivate cinque vittorie e ben tre triplette sul podio: una sorta di no contest. Un no contest nel quale l’unico che può provarsi ad inserire in Germania è. Dal 2011 ...

Il record della pista appartiene aMarquez , stabilito il 2 luglio del 2017: tempo di 1:21.228 ... 8 in, due in Moto2 e una in 125. Vai alla FotogalleryIl record della pista appartiene aMarquez , stabilito il 2 luglio del 2017: tempo di 1:21.228 ... 8 in, due in Moto2 e una in 125. Vai alla FotogalleryVuoi vedere tutte le gare di F1 elive in streaming NOW TV propone il mondo dei motori e ... Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini eGené, Roberto Chinchero insider ai box. ...

MotoGP, Giacomo Agostini: “E’ ancora Marc Marquez il vero numero uno” Tuttosport

Oggi, venerdì 16 giugno, primo giorno di prove libere del GP di Germania, settimo round del Motomondiale 2023. Sulla pista del Sachsenring, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possi ...Ormai si sprecano, anche se Ducati ha chiuso la porta, perché Marc si sente pronto per tornare a vincere ma non ha il mezzo per farlo. Honda è in presa a una crisi tecnica… Leggi ...