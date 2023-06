MotoGP | Johann Zarco attacca Marquez | “Meglio che pensi bene prima di parlare | sta perdendo il controllo”

(Di venerdì 16 giugno 2023) La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di2023, ha regalato sessanta minuti intensi e anche un incidente spettacolare. Fortunatamente nessuna conseguenza per i due piloti coinvolti, ma poteva andare decisamente peggio. A poco più di 3 minuti dalla bandiera a scacchi, infatti, Marcha dato il via al suo giro lanciato per provare ad entrare nelle prime 10 posizioni ma, proprio all’ingresso di curva 1, ha perso l’anteriore della sua Honda. Il Cabroncito ha proseguito nella ghiaia del tracciato tedesco ma, proprio in quell’istante, stava uscendo dai box. La moto del sei volte campione del mondo dellaha proseguito ad alta velocità, andando a falciare la Ducati del pilota francese. Dopo un primo momento di shock, ...

nella parte conclusiva della seconda sessione di prove libere del Sachsenring si è reso protagonista di una scivolata, con la sua Honda che ha falciato la Ducati diZarco appena uscita dai ... 'Poteva sincerarsi subito delle mie condizioni' Poi ancora sulla dinamica: 'L'uscita dalla pit lane è ...

Il centauro della Ducati Johann Zarco ha commentato aspramente le parole di Marc Marquez, che dopo averlo colpito nella caduta durante la seconda sessione di prove libere in Germania gli ha anche ...