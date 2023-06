MotoGP GP Germania 2023 | risultati e classifica FP2 | Bezzecchi in testa | quarto Bagnaia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il pilota del team Mooney VR46, Marco, ha fatto segnare il miglior crono in 1.20.271 nella seconda sessione di prove libere didel Gran Premio di. Alle sue spalle si piazzano la Ducati Pramac di Jorge Martin e l’Aprilia di Aleix Espargaro, mentre il campione del mondo in carica Francescosu Ducati è. Settimo tempo per Luca Marini, seguito da Enea Bastianini, mentre Fabio Di Giannatonio è dodicesimo, Franco Morbidelli diciassettesimo; attardato anche Marc Marquez, solo quattordicesimo. Ecco idella seconda sessione di prove libere.COMBINATA FP2 MOTO GP GPMarco1.20.271 Jorge Martin Aleix Espargaro Francesco ...

Clicca qui per tutti i risultati del weekend del Gran Premio di2023Ecco perché di Tommaso Maresca N elle FP1 del Sachsenring,, l'intero plotone dellaè sceso in pista nei minuti finali con una coppia di gomme soffici. Un time attack disperato per ...Bezzecchi è il più veloce nel venerdì di prove libere al Sachsenring in 1:20.271, davanti a Martin e Aleix Espargaró. 4° Bagnaia, 5° Miller, 6° Quartararo e 7° Marini. Completano la top 10 Bastianini, ...

