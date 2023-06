MotoGP | Gino Borsoi contro Marc Marquez | “Poco rispetto nei confronti di Johann Zarco”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Calato il sipario sulla prima giornata di prove libere del GP di Germania, round del Mondiale 2023 di. Sul circuito del Sachsenring si è consumato un day-1 piuttosto intenso in cui, pilota in grado di vincere 11 volte su questa pista, è stato protagonista da un altro punto di vista., infatti, è incappato in una caduta nelle fasi concitate delle P2, quando stava cercando di siglare il tempo per scalare la classifica ed entrare nella top-10 della graduatoria combinata. L’asso nativo di Cervera, però, all’ingresso di curva-1, ha perso illlo della RC213V, centrando la Ducati Pramac del francese, che si trovava all’esterno della curva in questione. Un brutto crash, con la Honda dell’iberico che ha spezzato in due la Rossa del ...