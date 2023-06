MotoGp Germania | orari tv – Quando e dove vedere qualifiche | sprint e gara Sky | Now e Tv8

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nonostante le zero gare concluse in questo 2023, Marc Marquez nel Gran Premio diè ancora considerato uno dei favoriti. D’altronde, lo spagnolo resta il dominatore del Sachsenring: undici vittorie in tutte le categorie. Cercherà nel suo regno il primo sigillo della stagione diin corso,sia lui che la Honda però hanno mostrato grandi limiti. Gli appassionati si attendono un duello con il campione in carica e leader della classifica Pecco Bagnaia, che proprio sul tracciato tedesco aveva toccato il punto più basso un anno fa, prima della clamorosa rimonta che lo ha portato al titolo iridato. Ma le altre Ducati, da Jorge Martin a Marco Bezzecchi, non resteranno a guardare. Senza dimenticare che il tracciato del Sachsenring potrebbe esaltare le caratteristiche di una Ktm mai in forma come in questa stagione. In ...