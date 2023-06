MotoGP | Enea Bastianini | “Mi trovo meglio rispetto al Mugello | fondamentale l’accesso al Q2”

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Una nota particolarmente felice di questo venerdì di prove libere del GP di Germania al Sachsenring è. Il pilota Ducati si è piazzato ottavo nella classifica combinata, mostrando decisi progressialdal punto di vista della condizione fisica, recuperando sempre di più dall’infortunio alla scapola patito a Portimao. Questa l’analisi del riminese a questa giornata: “La mia giornata è stata complicata alla mattina, ma poi è andatanel pomeriggio. Stamattina ho fatto un po’ di errori e purtroppo non sono riuscito a sfruttare la gomma, ma c’è stata anche una bandiera gialla all’ultimo giro che non mi ha aiutato“. “Nella FP2 me l’ero vista brutta, perché la pista era ancora un po’ bagnata, ma quando ho visto che usciva il sole ero abbastanza tranquillo. Ho fatto un bel ...