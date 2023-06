Moto3 | ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Germania 2023 | Sasaki il più veloce

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ayumufa segnare il miglior tempo nelle primedelladel GP diin programma al Sachsenring. Il pilota nipponico in sella allla Husqvama ha preceduto di due decimi e mezzo il turco Oncu su KTM. Primo degl iitaliani è Stefano Nepa in ottava posizione, a più di un secondo di distacco. Decimo Matteo Bertelle.1 Ayumu(Husqvama) 1:25:864 Deniz Oncu (KTM) +0.249 Jaume Masia (Honda) +0.567 Ivan Ortolà (KTM) +0.833 Ryusei Yamanaka (Gasgas) +1.001 Daniel Holgado (KTM) +1.003 Kaito Toba (Honda) +1.228 Stefano Nepa (KTM) +1.280 Josè Antonio Rueda (KTM) +1.402 Matteo Bertelle (Honda) +1.432 SportFace.

... è la stessa dell'anno scorso , con i piloti nello stesso. E sono gli unici due casi in cui questi tre piloti hanno condiviso la prima fila. Moto 3 Holgado : terza vittoria in(tutte ......bada e va detto anche che il Mugello non è mai stata la sua pista (nonostante una vittoria in)... VEDI ANCHE MotoGP Italia 2023: l'd'arrivo e i risultati del weekend MotoGP Italia 2023, gli ...vedi anche MotoGp, Mugello: Bagnaia pole e vittoria sprint, scintille con Marquez L'd'arrivo ...L'INGRESSO NEL MOTOMONDIALE " Il pilota classe '97 esordisce nel 2013 nel campionato dicon ...

MotoGP 2023. GP d'Italia al Mugello. In Moto3 vince al fotofinish ... Moto.it

Cadono Bagnaia e Vinales, farwest in pista tra i due. Dopo l'uscita lite tra i piloti di Ducati e Aprilia Ordine d'arrivo e classifiche dopo il GP d'Italia corso al Mugello, sesta prova del Motomondia ...Il pilota spagnolo domina il GP d'Italia e chiude davanti al milanese, 2° dopo una bella rimonta dal 10° posto. Sul podio anche Dixon ...