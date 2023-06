Moto2 | GP Germania 2023 | Acosta domina la FP1 | ritmo discreto per Arbolino

(Di venerdì 16 giugno 2023) Arrivano segnali incoraggianti da Tony. Il pilota dell’Elf MARC VDS Racing Team infatti ha dimostrato un passoin occasione della FP1 del GP della, settimo appuntamento del Mondialedi, svolgendo prevalentemente una sessione di studio centrando l’ottava piazza con il tempo di 1:24:707. L’attuale leader della classifica piloti infatti, a differenza degli altri principali competitors, ha svolto l’intero segmento con un unico asset di gomme, lavorando soprattutto sul settore 2, considerato dal suo team il suo tallone d’Achille. Per la FP2, prevista nel primo pomeriggio, il nativo di Garbagnate milanese alzerà ila caccia del time attack. È tuttavia apparso in ottime condizioni anche il principale competitors di, ovvero ...

Quanto al Sachsenring è un tracciato che mi piace molto, è piccolo per la MotoGp ma cone ... Inmancheranno Alex Rins e Joan Mir e né il team Lcr né il Repsol Hrc sostituiranno i loro ...... IL GRAN PREMIO DIIN DIRETTA SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT UNO E IN STREAMING SU NOW Venerdì 16 giugno Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.45: prove libere 1Ore 10.40: prove libere ...Domenica la gara della top class alle 14 GP, LA CONFERENZA LIVE Fino al 1990 il ... 8 in MotoGP, due ine una in 125. Vai alla Fotogallery

Moto2, GP Germania 2023: Tony Arbolino deve difendersi dal rientro di Acosta in un contesto sfavorevole OA Sport

Arrivano segnali incoraggianti da Tony Arbolino. Il pilota dell'Elf MARC VDS Racing Team infatti ha dimostrato un passo discreto in occasione della FP1 del GP della Germania, settimo appuntamento del ...Moto2 Gp Germania Sachsenring Prove Libere 1 - Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania classe Moto2, settima gara del Motomondiale 20 ...