Mosca dice di aver bloccato gli ucraini nel Donetsk e di aver inflitto perdite a Kiev

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno respinto numerosi tentativi di contrattacco da parte dell'esercito ucraino in diverse località in prima linea nelle ultime 24 ore, ...

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno respinto numerosi tentativi di contrattacco da parte dell'esercito ucraino in diverse località in prima linea nelle ultime 24 ore, ...... il che lalunga sulla difficoltà di un'impresa riuscita solamente a giocatrici che hanno fatto la storia della racchetta. Ma la kazaka nativa diè sicuramente fra le favorite, trarrà un ...di Raffaele Crocco Quale giorno è Il calendarioil numero 477 dall'invasione russa, ma il tempo si perde in questa guerra che non ha mai ..., dal canto suo, spiega che tecnicamente la ...

Mosca, Putin aperto a contatti per questione Ucraina. Esplosioni durante visita presidente Sudafrica - Volodymyr Zelensky: Mosca perde guerra se controffensiva ha successo - Volodymyr Zelensky: Mosca perde guerra se controffensiva ha successo RaiNews

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno respinto numerosi tentativi di contrattacco da parte dell'esercito ucraino in diverse località ...30 maggio – 4 giugno 2023. Voci dalle città. Manifestazioni e picchetti. Sabotaggi. Persecuzioni. Proteste online. Diserzioni. Cultura. Le notizie riportate ...