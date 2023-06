Morto Mader | il ciclista precipitato in un burrone al Tour de Suisse

(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - Ilsvizzero Gino. Lo ha comunicato la sua squadra, la Team Bahrain Victorious., 26 anni, dopo la terribile caduta di ieri nel finale della quinta tappa deldeera stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Coira. "Gino, grazie per la luce, la gioia e le risate che hai portato a tutti noi, ci mancherai comee come persona. Oggi e tutti i giorni, pedaleremo per te, Gino", ha scritto il Team Bahrain Victorious.

