(Di venerdì 16 giugno 2023)Dalè morto a 42 anni nel carcere di Oristano. I fatti sono accaduti lo s12 ottobre quando l’uomo è stato trovato impiccato nella sua cella. Una, la sua, che tuttavia resta avvolta nel mistero. Ora, mancano all’appello annotazioni di servizio, alcune delle quali vengono scritte dopo 6 mesi, e non vengono fornite prove capaci di dimostrare che quanto dichiarato dall’agente che ha trovato il corpo del 42enne corrisponde al vero. Poi, ci sono le parole dei due dottori, per i quali lefotografate sul corpo diricordano “unopiuttosto che un impiccamento”, come invece sostiene la procura sarda. I nodi da sciogliere rispetto alladiDalsono ...

Amadio e Silvia Saitt a, infine, hanno voluto rendere omaggio al talento di attori che si ... Il percorso di Gaetano prosegue dopo ladi Ciro e diventa più intenso, perché Pirucchio ...Poi lungo dibattito sul decreto lavoro, con interventi di tutti i gruppi, e per il M5s di...invece è stata la presidente di turno Anna Ascani ad annunciare lunedì 12 giugno che dopo la...FrateCampanella, ricorda come la Carrà entrò in contatto con la spiritualità di Padre Pio e divenne di casa a San Giovanni Rotondo. Per celebrare la canonizzazione del religioso di ...

Morte Stefano Dal Corso, “ferite compatibili con strangolamento”: chiesto dai familiari il trasferimento del processo Il Corriere della Città

Stefano Dal Corso è morto a 42 anni nel carcere di Oristano. I fatti sono accaduti lo scorso 12 ottobre quando l’uomo è stato trovato impiccato nella sua cella. Una morte, la sua, che tuttavia resta ...“Visito per caso la Galleria degli Uffizi a Firenze e vedo la stanza dei Niobidi – racconta il regista Stefano Napoli - Sono i figli di Niobe colti nell’ attimo dello strazio della morte. Le frecce di ...