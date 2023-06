Morte Falvia Franzoni | Prodi | “Insieme tra cielo e terra per 54 anni”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – “Sono stati 54, nei momenti di gioia e dolore, nella salute e nella malattia. Tutti i giorni della nostra vita, ai quali aggiungo glidel corteggiamento, due forse più: non mi sono mai pentito di avere tanto insistito. Abbiamo condiviso tutto”. Lo ha detto Romanoprendendo la parola al funerale della moglie Flavia, scomparsa il 13 giugno scorso, a Bologna per ringraziare i presenti. “Ho visto Flavia sorridere per l’ultima volta”, ha esordito l’ex presidente del Consiglio commosso ma con la voce ferma. “Abbiamo sempre parlato di tutto, ho avuto da lei infiniti consigli. Anche ieri pomeriggio mi è venuto spontaneo dire, questo chiedilo a Flavia”.ha tratteggiato brevemente la figura della moglie, esaltandone le principali caratteristiche: “Una presenza ...