Morte Falvia Franzoni | Prodi dice addio alla moglie | “Insieme tra cielo e terra per 54 anni”

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nella chiesa di San Giovin Monte a Bologna si sono svolti i funerali di Flavia, morta il 13 giugno a 76mentre percorreva con il marito Romano e alcuni amici un cammino francescano in Umbria. La cerimonia è stata celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Presenti molti esponenti politici e amici della famiglia. Due grandi corone di fiori tricolore inviate dpresidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi sono arrivate in chiesa. “Sono stati 54, nei momenti di gioia e dolore, nella salute e nella malattia. Tutti i giorni della nostra vita, ai quali aggiungo glidel corteggiamento, due forse più: non mi sono mai pentito di avere tanto insistito. ...