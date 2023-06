Morta la talpa dei Pentagon Papers Rivelò le bugie Usa sulla guerra in Vietnam

... fondi bancari e diamanti; il suo profilo invece, quello di unache si faceva chiamare ... ma non c'è stato nulla da fare: la "spia della porta accanto" eraLa polizia federale fu finalmente informata nel 2000 da un russo che aveva anche disertato , ma in direzione opposta, dell'identità della. Quando Hanssen dovette andare in pensione, l'Fbi gli ...Laaveva avvertito il Kgb e questo aveva interrotto bruscamente i contatti con l'uomo impedendo all'Fbi di produrre prove a supporto. Bloch non fu mai accusato ma il dipartimento di Stato in ...

La storia di Hanssen, la talpa dell’Fbi morta ieri in carcere Formiche.net

Robert Hanssen venne condannato all'ergastolo per aver tradito gli Stati Uniti vendendo segreti di difesa e informazioni riservate a Mosca negli anni '80/90. Era in carcere da oltre vent'anni ...