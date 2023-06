Monza | Galliani in Lega dopo la morte di Berlusconi VIDEO

Il futuro del. Il ruolo di. Eredità Berlusconi, il patto Marina - Meloni. Un accordo di fatto siglato, in queste ore di dolore, di sofferenza ma anche di razionale ed evidente ...L'amministratore delegato del, Adriano, arriva in Lega per l'assemblea. La prima volta dopo la morte di Silvio ...... Barbara Berlusconi, Luigi Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Adriano, Ernesto Mauri e ... E sua, inoltre, la proprieta' del Teatro Manzoni di Milano e dal 2018 possiede il 100% del...

Galliani, Marina, tre sondaggi: cosa succede adesso al Monza La Gazzetta dello Sport

L'Amministratore Delegato e Vice Presidente Vicario del Monza Adriano Galliani è giunto poco fa in Lega per l'Assemblea che verte ...La scomparsa di Silvio Berlusconi ha segnato profondamente l’ambiente Monza e l’ad Galliani potrebbe prendersi qualche giorno di riposo per poi concentrarsi a pieno sul mercato. Dopo l’ottima stagione ...