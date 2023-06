Monday | la recensione | la bravura di Sebastian Stan e Denise Gough per un film sbiadito

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ladisplendidi quarantenni per unche non mantiene vivo il coinvolgimento emotivo. In streaming su Netflix.di Argyris Papadimitropoulos andrebbe visto essenzialmente per un solo motivo: ladi. Ci torneremo, anche perché senza di loro ilavrebbe ben poca struttura, ma prima apriamo ladelcon una riflessione riguardanti le commedie romantiche., presentato al TorontoFestival del 2020 e disponibile in streaming su Netflix, non è propriamente una rom-com, ...