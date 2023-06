Monchi lascia il Siviglia | l' addio è ufficiale

SIVIGLIA (SPAGNA) - L'ex direttore sportivo della Romasaluta il Siviglia . Lo annuncia lo stesso club andaluso, fresco vincitore dell'ultima edizione dell' Europa League contro i giallorossi di José Mourinho , con un comunicato pubblicato sui ...nuovamente l' andalusia dopo aver compiuto la propria personalissima vendetta in finale di Europa League nei confronti della Roma, società che lo aveva sollevato dall'incarico dopo il ..., dopo l'addio dello spagnolo. A giugno 2019 Massara peròi giallorossi e approda al Milan: insieme a Paolo Maldini mette in atto il nuovo corso rossonero, basato sulla ricerca di ...

"Il Siviglia può confermare che il Direttore Sportivo, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha lasciato il club, concludendo così il suo secondo periodo alla guida della direzione sportiva del club, ...Monchi lascia di nuovo il Siviglia: l’annuncio del club vincitore dell’Europa League battendo Juve in semifinale e Roma in finale Monchi non è più il direttore sportivo del Siviglia. Ad annunciarlo è ...