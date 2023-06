Molestie sessuali | la denuncia della senatrice scuote l' Australia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Unana, l'indipendente Lidia Thorpe, hato di essere stata oggetto di "commenti" e di avances, aggredita in una tromba delle scale e "toccata in modo inappropriato" all'interno del Parlamento. Secondo la Thorpe l'edificio "non è un luogo sicuro" in cui le donne possano lavorare. La parlamentare ha accusato David Van, membro del partito conservatore, che ha strenuamente negato le affermazioni. Il partito liberale lo ha sospeso. "Quello che ho vissuto è stato essere seguita, fatta oggetto di avances e toccata in modo inappropriato" ha detto Thorpe. "Avevo paura di uscire dall'ufficio. Aprivo leggermente la porta e controllavo che la via fosse libera prima di uscire", ha aggiunto durante il suo discorso. "Dovevo essere accompagnata da qualcuno ogni volta che entravo in questo edificio", ...