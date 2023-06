Mogol e Mario Lavezzi | fuori il video di Anche settembre – Versione 2023

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Capolavori Nascosti, la raccolta di canzoni tra le più belle scritte a quattro mani dada oggi in vinile insieme aldiCapolavori Nascosti, la raccolta di canzoni tra le più belle scritte a quattro mani danel corso del loro lungo sodalizio artistico ed eseguite con grandi nomi della musica italiana, è disponibile da oggi 16 giugnoin vinile, in una doppia: vinile nero, nei negozi di dischi tradizionali, ecrystal autografata dai due artisti e in vendita esclusiva su www.musicfirst.it Sempre oggi, viene pubblicato in ...