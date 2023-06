Mogol e Mario Lavezzi esce “Capolavori Nascosti” | la raccolta di canzoni

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) “”, laditra le più belle scritte a quattro mani daLavezzi nel corso del loro lungo sodalizio artistico ed eseguite con grandi nomi della musica italiana, è disponibile da oggi 16 giugno anche in vinile, in una doppia versione: vinile nero, nei negozi di dischi tradizionali, e versione crystal autografata dai due artisti e in vendita esclusiva su www.musicfirst.it Sempre oggi, viene pubblicato in digitale su etichetta Nar International/ Artist First, il brano “Anche Settembre – versione 2023”, contenuto in “”, interpretato daLavezzi featuring Cristina Di Pietro (disponibile al link https://lavezzi.lnk.to/Anchesettembre ). La canzone ...